Calciomercato Sampdoria – Oltre a Thorsby, Faggiano lavora ad un colpo!

Daniele Faggiano

La Sampdoria non può più permettersi di aspettare. E' vero, il calciomercato chiuderà ufficialmente i battenti il primo settembre ma Marco Giampaolo non riesce a rimanere a guardare impassibile. I tifosi chiedono risposte ma pare che non ci sia fine al peggio.

Il piano di Faggiano

Prima si vende e poi si compra. Questa non è soltanto la strategia della Sampdoria ma quella di ogni direttore sportivo di qualsiasi squadra di calcio. Dunque, è normale che qualcuno debba partire in moda da dare il benvenuto a qualche altro giocatore. L'inizio del campionato, però, è dietro l'angolo e il tecnico blucerchiato vorrebbe qualche garanzia in più. Insomma, dalle parole ai fatti. Ed è proprio qui che volevamo arrivare.

Non si può parlare di vero e proprio smantellamento ma è evidente il fatto che qualora anche Candreva e un altro big dovessero fare i bagagli, visto l'addio di Thorsby e la cessione di Ekdal allo Spezia, ci sarebbero tanti buchi da colmare all'interno della rosa di Giampaolo. Ma, come dicevamo, non c'è fine al peggio e adesso ci si è messa di traverso anche la Premier League: ecco cosa sappiamo <<<