Sampdoria: “Risolto consensualmente il contratto di Barreto”

La Sampdoria ha comunicato la rescissione consensuale del contratto del centrocampista paraguayano, Edgar Barreto. Il mediano sudamericano a 35 anni dice addio alla Serie A, dopo aver vestito le maglie di Reggina, Palermo, Atalanta e Sampdoria. Con il club ligure ha totalizzato 110 presenze e 5 reti, vestendo la maglia blucerchiata dal 2015 al 2020. Barreto ha indossato anche la fascia da capitano per varie stagioni con la Samp. Oggi lascia il massimo campionato italiano per chiudere la carriera probabilmente con il NEC Nijmegen, squadra olandese nella quale ha militato dal 2004 al 2007. Questo il comunicato della Sampdoria: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Édgar Osvaldo Barreto. Al centrocampista paraguayano va un sincero ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste cinque stagioni e il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società“.