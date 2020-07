Sampdoria, torna Quagliarella nella sfida contro l’Udinese

Dopo uno stop di oltre 4 mesi, Fabio Quagliarella è pronto a tornare in campo. La data prescelta dovrebbe essere quella di domenica 12 luglio, quando i blucerchiati scenderanno in campo nella trasferta di Udine. Ranieri farà di tutto per poter impiegare il suo capocannoniere, tenuto a riposo precauzionalmente con l’Atalanta dopo che era già andato in panchina a Lecce.

Non saranno invece a disposizione per la sfida contro l’Udinese Lorenzo Tonelli e Ronaldo Vieira, entrambi stanno continuando ad allenarsi a parte.

FONTE Calciomercato.com