Calciomercato Fiorentina – Sarri richiama il suo pupillo? Il piano di Tare

Ieri sera il "Comandante" Maurizio Sarri è stato ospite a Sportitalia. Sono stati tanti gli argomenti toccati. Il neo allenatore dei biancocelesti ha rilasciato anche delle dichiarazioni pesanti. Non è questo l'articolo in cui troverete nel dettaglio le sue frasi che hanno fatto più scalpore. Noi, al momento, ci teniamo ad informarvi del fatto che il tecnico non era poi così lontano dalla Fiorentina. Secondo quanto dichiarato da Sarri, diverse squadre avevano bussato alla sua porta per chiedergli qualche informazione. Tra i tanti club interessati, sostiene Sarri, ci sarebbe stata anche la Fiorentina. Prima di Prandelli qualcosa dunque si sarebbe mosso davvero. L'allenatore della squadra capitolina, però, aveva dato la sua disponibilità per giugno ma alla fine non sarebbe stato ricontattato. Ma non finisce qui. Perché adesso Sarri potrebbe persino provare a portarsi a Roma il suo pupillo. Ecco di chi stiamo parlando.