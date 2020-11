Sassuolo, De Zerbi: “L’Udinese è una squadra che gioca, sarà difficile affrontarla”

Il tecnico Roberto De Zerbi commenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport e la prossima sfida contro l’Udinese: “Per tanti motivi è una vittoria importante. Quando dicevo alla squadra che eravamo forti negli undici e nei cambi, sembrava quasi che non ci credesse. Spero che questa sia la prova di convincerli della forza di cui dispongono. Futuro? Vedo venerdì sera contro l’Udinese che è una squadra forte. La maturità passa attraverso le sfide che ci aspettano. L’Udinese è una squadra che gioca, non sarà facile. Perché ho scelto Lopez? Perché sa giocare con pressioni importanti. Pensavo che si abbinasse bene con Locatelli. Bisogna sacrificarsi tutti di più perché loro sono giocatori di qualità. Poi non so se basterà la convinzione per vincere. Se dobbiamo perdere, però, vorrei che accadesse giocando al meglio”.