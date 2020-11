Sassuolo, De Zerbi: “Partita di difficoltà altissima. Ci faremo trovare preparati”

Le parole del tecnico neroverde alla vigilia della sfida contro l’Udinese:

“L’Udinese l’abbiamo sempre sofferta, E quando una squadra che vuol giocare trova una squadra con queste caratteristiche capita di soffrire. Noi però abbiamo ora un livello di conoscenza alto per capire le difficoltà di una gara come quella di domani, che non vuol dire vincere ma nemmeno farsi trovare impreparati. L’Udinese ha giocatori di qualità, De Paul, Deulofeu, Pereyra, Pussetto, Lasagna, tutta gente di qualità di gamba. Noi consideriamo la partita di domani di difficoltà altissima”.

Infortunati. “Berardi e Caputo saranno della partita, non so che minutaggio avranno e se partiranno dall’inizio. Boga e Defrel hanno 5 giorni in più di lavoro e possono essere utilizzabili dall’inizio. Traoré sta bene, ha fatto bene a Napoli e io lo vedo come Locatelli l’anno scorso o due anni fa, che è pronto a diventare un giocatore importante. Toljan non so se sarà pronto. Schiappacasse è di qualità e si sta allenando con noi, vedremo domani per Chiriches mentre Magnanelli è fermo”.