C’è un altro caso di positività al Covid nel Sassuolo – squadra che l’Udinese incontrerà nella 7a giornata di campionato il 6 novembre – : si tratta del centrocampista slovacco Lukas Haraslin. La società ha fatto sapere di aver posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il gruppo squadra