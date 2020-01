Sassuolo, Obiang: “Siamo arrabbiati”

Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domenica contro l’Udinese. Le sue parole: “C’è tanta rabbia. Veniamo da due sconfitte e vogliamo tornare alla vittoria. Le nostre prestazioni sono buone ma a quanto sembra non bastano. Assenze? E’ un peccato per Locatelli, per Berardi è un peccato più grande perché molto spesso si tende a puntare il dito su di lui. Da compagno mi piacerebbe difenderlo e cercare che in futuro ci sia un po’ di aiuto maggiore nei suoi confronti”.