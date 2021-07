Calciomercato Fiorentina – Scambio con il Pescara: fumata (quasi) bianca

Qualcosa si sta muovendo. Non sarà questo lo scambio che permetterà alla Fiorentina di raggiungere il tetto d'Europa ma è comunque un'operazione di mercato. Secondo quanto riportato da Rete8, la Viola sembrerebbe disposta a cedere al Pescara il difensore Julian Illanes.Cosa chiederebbe in cambio la Fiorentina? Il calciatore finito nel mirino sarebbe Assan Seck. Il giovanissimo senegalese ha 17 anni ma presenta già i caratteri del predestinato. Si è messo in risalto nella Primavera pescarese e avrebbe attirato l'attenzione di diversi club. La Fiorentina però potrebbe decidere di muoversi in anticipo sulle concorrenti mettendo a segno il colpo anche in questa settimana. Si tratta di un investimento con uno sguardo rivolto verso il futuro.Ma non finisce qui. Occhio alla sezione "svincolati" perché ci sono dei nomi interessanti.