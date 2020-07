Sconcerti: “La retrocessione si è ridotta a Lecce e Genoa. La salvezza sarà a 34-35 punti””

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della lotta salvezza:

“Mi sembra che la retrocessione sia ridotta a Lecce e Genoa. Impossibile prevedere cosa accadrà. Le vittorie delle piccole sono impossibili da prevedere. Basta una vittoria in sette partite per superare l’avversario. Credo che la salvezza sarà a 34-35 punti.

Il Genoa non ha mai avuto una grande classifica, salvo rare eccezioni. Credo sia un problema di bacino. Diviso in due è troppo piccolo e così è difficile avere squadre all’altezza. Ranieri ha fatto un piccolo miracolo, stava facendo bene anche Nicola, poi improvvisamente la squadra si è ammosciata. Non ha lo spirito di chi deve lottare per non retrocedere”.