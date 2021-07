Calciomercato Fiorentina – Da Sensi a Zaccagni, Dorsch e Hickey: il punto!

Il nome più caldo in casa della Fiorentina è senza ombra di dubbio proprio quello di Stefano Sensi.Inutile girarci intorno, le ultime voci di mercato potrebbero avere più di una base di verità. La Viola ha bisogno di rivoluzionare la sua rosa. Vincenzo Italiano vuole una squadra che possa competere per un posto in quell'Europa in cui i gigliati mancano oramai da troppo tempo. Il nome del centrocampista nerazzurro è prepotentemente accostato a quello della Fiorentina da diverso tempo. Italiano gli ritaglierebbe un ruolo da protagonista affidandogli, presumibilmente, le chiavi del centrocampo. Ovviamente, Sensi non è l'unico piano della Viola. Come ben sappiamo ci sono anche altri nomi tenuti sotto stretto monitoraggio. Entriamo nei dettagli.