Serie A, 10 squadre su 20 non rimborseranno i tifosi abbonati

Lo stop del campionato di Serie A e la ripresa a porte chiuse incideranno sui bilanci del club del massimo torneo nazionale. Sarebbero di circa 90 milioni in tutto secondo il Corriere dello Sport , le perdite e per i club, ovvero circa il 12% dell’intero fatturato. Per quanto riguarda la situazione relativa ai rimborsi ai tifosi abbonati: Atalanta, Brescia, Genoa, Inter, Juventus, Lecce, Roma, Sampdoria, Spal e Udinese metteranno a disposizione solo un voucher, ma non rimborseranno i propri sostenitori.