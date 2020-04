Serie A, 1°maggio assemblea straordinaria

La Lega Serie A ha convocato un’assemblea urgente per venerdì 1° maggio. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport la riunione straordinaria in programma in conference call avrà come ordine del giorno la questione relativa ai diritti Tv. La Lega ha la sensazione che Sky, DAZN e Img non verseranno l’ultima tranche del pagamento in scadenza ai primi giorni di maggio. Inevitabilmente però sul tavolo ci sarà anche il delicato argomento della ripresa degli allenamenti e del campionato, al momento raffreddati dal ministro Spadafora.