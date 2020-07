Serie A 2020/21: svelato il nuovo font delle maglie

A partire dalla prossima stagione la Serie A adotterà un font unico per numeri e nomi delle maglie di tutte le squadre. La notizia è di febbraio ma adesso è noto anche il font che dovrà essere adottato da ogni club e che, come rivelato dal sito specializzato Footyheadlines, sarà quello che si è già visto sulla divisa dell’Inter per il 2020/21.

Sulla parte bassa dei numeri, ogni club potrà inserire il proprio logo, proprio come in Liga. In altri campionati, come ad esempio la Premier League, tutte le squadre riportano il logo della lega.