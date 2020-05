Serie A, accordo medici-Cts per la quarantena di soli 7 giorni in caso di positività

E’ arrivato l’accordo, tra i medici della Serie A e il Comitato Tecnico Scientifico sulla durata della quarantena di squadra nel caso in cui dovessero palesarsi casi di positività al COVID-19. Secondo quanto riporta Sportmediaset saranno 7 i giorni e non più 14. In questo modo la squadra in questione dovrà restare isolata solo per una settimana ed eventualmente poter recuperare le partite più avanti, anche se il tempo a disposizione non è molto. Entro lunedì 25 maggio Spadafora riceverà il nuovo protocollo e giovedì 28 conosceremo la data di ripresa della Serie A.