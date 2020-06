Serie A: al botteghino in fumo 90 milioni di euro. L’Udinese dice addio a quasi 2 mln

Dopo la Bundesliga che ha già riaperto i battenti da 2 settimane, Serie A, Premier League e Liga spagnola puntano con la ripresa a evitare perdite per ulteriori 2 miliardi che i club europei sarebbero costretti a sopportare in caso di chiusura anticipata.

Ma la ripresa a porte chiuse non scongiurerà i danni per i mancati introiti da botteghino che Il Corriere dello Sport stima in 90 milioni di euro per la Serie A. Sono precisamente 85.948.990 i danni per 19 società di Serie A a cui vanno aggiunti quelli del Brescia che non dà comunicazione dei propri incassi. L’Udinese vede così sfumare quasi 2 milioni di euro posizionandosi a metà della classifica dei “botteghini piangenti”, seppur ben lontana dalla capolista Juventus che di milioni ne perde più di 20. Non a caso è stato proprio il presidente Agnelli a suggerire una parziale riapertura degli stadi – situazione sanitaria permettendo – così come sta già succedendo in altri paesi come Ungheria e Polonia.

Questa la classifica in euro dei mancati incassi al botteghino: