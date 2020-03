Secondo quanto riportato dall’ANSA, il presidente e l’Ad della Serie A Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo hanno fatto sapere al presidente dell’AIC Damiano Tommasi, a colloquio in conference call, che lunedì verrà consegnato il piano per la sospensione degli stipendi. Il piano prevede la sospensione degli stipendi dei calciatori della Serie A, sino a quando la situazione relativa alla ripresa non sarà più chiara.