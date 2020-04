Serie A, allenamenti entro 15 giorni per ripartire a fine maggio

Il Coronavirus in Italia sta vivendo il suo picco massimo, i contagi sono in calo e la speranza che dopo il 14 aprile si possa gradualmente tornare alla normalità cresce. Il calcio tuttavia dovrebbe riaprire i battenti alla fine del mese di maggio, con la data del 24 maggio favorita. La Serie A potrebbe riprendere ma a porte chiuse, per evitare un possibile ritorno di fiamma del virus. Secondo quanto riporta Il Messaggero le squadre quindi potrebbero tornare ad allenarsi tra circa 15 giorni, tra il 15 e il 18 aprile. Tra oggi e domani il nuovo decreto governativo dovrebbe le modalità e i tempi di quando si potrà tornare a svolgere attività l’sportiva.