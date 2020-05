Serie A, attesa èer oggi la decisione del Cts sugli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio

Oggi sarà la giornata decisiva per il ritorno della squadre di Serie A agli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio. Oggi infatti è in programma la riunione del Comitato Tecnico Scientifico per dare il via agli allenamenti di gruppo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport infatti potrebbe arrivare già oggi il via libera. Dopo la decisione del Cts sarà il Ministro alla Salute Speranza che dovrà relazionarsi con la task force e affrontare l’argomento con il premier Conte e successivamente avverrà l’assemblea della Lega Serie A.