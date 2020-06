Serie A, bocciato l’algoritmo. Con nuovo stop scudetto e retrocessioni solo se matematiche

L’ipotesi algoritmo per assegnare le posizioni in classifica è stata bocciata dalla maggioranza dei club di Serie A. Questo quanto è emerso dall’Assemblea di Lega di oggi. Sono stati 16 i club a votare e 4 quelli astenuti. secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l’assegnazione dello scudetto e delle retrocessioni verranno bloccate a meno che non siano aritmetiche al momento dello stop. La classifica verrà formulata con la media punti (in casa e in trasferta) moltiplicata per le partite mancanti, e servirà solo per assegnare le posizioni relative a Champions League ed Europa League. La decisione finale verrà presa lunedì nel consiglio federale della FIGC.