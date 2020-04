Serie A, Cairo: “Favorevole alla ripresa della Serie A”

Il presidente di Torino, Rcs e La7 Urbano Cairo ha comunicato la sua posizione sulla ripresa del campionato di Serie A. Cairo insieme a Cellino, presidente del Brescia era fermo sulla posizione dello stop, ma ad oggi le cose sembrano essere cambiate. Questo il comunicato del presidente granata: “L’Editore è il primo a volere la riapertura del campionato di serie A, proprio perché consapevole, più di ogni altro, dell’importanza che avrebbe per i contenuti della Gazzetta dello Sport e, quindi, per le sue vendite. Riapertura che deve però avvenire nel rispetto della sicurezza e della tutela della salute, capisaldi irrinunciabili in una pandemia che ha fatto migliaia di vittime. È avvilente che non sia apprezzata l’attenzione alla salute dei cittadini quando è ovvio che l’interesse editoriale sarebbe quello di ricominciare a giocare”.