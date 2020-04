Serie A, calendario a blocchi. Ultima giornata 26 luglio e Coppa Italia ad agosto

La stagione calcistica 2019-2020 si appresta a ripartire dopo aver subito lo stop, a causa dell’emergenza globale relativa al Coronavirus. Le ipotesi al vaglio per il nuovo start della Serie A secondo il Corriere dello Sport sono due. La prima sarebbe quella di procedere a blocchi, ovvero Champions League ed Europa League disputate al termine del campionato, quindi i primi giorni di agosto, con il campionato che si concluderebbe il 26 luglio. Al vaglio della UEFA anche l’ipotesi di ridurre le gare di qualificazione delle coppe europee con Final Eight e Final Four. Il 23 aprile il massimo organo calcistico europeo prenderà delle decisioni sulle modalità. La seconda ipotesi invece, sarebbe quella di concludere il campionato ripartendo tra il 31 maggio e primi giorni di giugno, per terminare il il campionato e la Coppa Italia entro agosto. Nella secondo ipotesi ci sarebbero nel mezzo ovviamente le partite europee a congestionare il calendario.