Serie A, c’è attesa per il responso del Cts sul protocollo

Grande attesa per il parere del Comitato Tecnico Scientifico sul protocollo della Serie A inviato nello scorso fine settimana al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, già nella giornata di oggi potrebbe avvenire l’analisi da parte del Cts. Il problema principale da risolvere resta quello relativo alla quarantena, in caso di positività all’interno del gruppo squadra. Il Cts a questo punto dovrà rendere noto il suo parere in merito, il quale potrebbe essere decisivo ai fini della ripresa e della gestione degli allenamenti di gruppo.