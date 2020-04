Serie A , c’è il plan per la ripresa degli allenamenti

UDINE – La volontà della maggioranza dei calciatori e presidenti della Serie A e delle serie inferiori è quella di riprendere il prima possibile, ma con la massima sicurezza possibile. La commissione medico scientifica della FIGC presenterà alle varie società un vademecum di regole da seguire per poter tornare ad allenarsi normalmente. Come riporta il Corriere dello Sport, la ripresa si articolerà in tre fasi. Nella prima verranno visitati tutti quei soggetti che sono stati riscontrati positivi al Covid e verranno tenuti in quarantena nei centri sportivi. Nella fase due si cominceranno a rivedere i primi allenamenti, ma in gruppi ridotti. Come data si paventa il 4 maggio. Infine si tornerà anche al contatto ravvicinato fra giocatori con le partitelle in famiglia. Da quel momento in poi ci sarà il conto alla rovescia per tornare a giocare negli stadi a porte chiuse.