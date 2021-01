Serie A – Con Ibra a Sanremo possono cambiare alcuni orari

UDINE – Oggi torna in campo la Serie A, in una domenica dal sapore retro, dato che tutte e 20 le squadre saranno impegnate. Le gare saranno valevoli per la 15esima giornata di campionato. L’Udinese dovrà affrontare una sfida molto complicata, forse la peggiore per iniziare il 2021: infatti, la squadra di Luca Gotti se la vedrà all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus di Andrea Pirlo, in cerca di riscatto e affamata di vittoria. Una partita molto tosta per i friulani, che tenteranno comunque di fare il colpaccio e di tornarsene dalle rive del Po con tre punti incredibili.

Il campionato di Serie A, dunque, entrerà nel vivo sempre di più a partire di oggi, quando si cominceranno a mettere in chiaro già alcune situazioni. I bianconeri del Friuli, attualmente occupano la dodicesima posizione, ma hanno ancora da recuperare la partita contro l’Atalanta. In caso di vittoria, potrebbero avvicinarsi incredibilmente al gruppetto che lotta per un posto in Europa League. Tuttavia, la lotta che al momento sta interessando di più è quella in vetta, con le due milanesi che occupano i primi due posti della classifica, ben distanziate dalle altre concorrenti. Inoltre, proprio da Milano è arrivata una notizia che potrebbe stravolgere i piani di tutte le squadre della massima serie italiana.

Come si sa già da un po’, Zlatan Ibrahimovic sarà uno degli ospiti fissi del 71° Festival di Sanremo, condotto da Amadeus e che si svolgerà dal 2 al 4 marzo. Una buona pubblicità per tutto il mondo del calcio anche nella sfera musicale, ma che potrebbe creare qualche problema. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Festival si svolgerà in contemporanea con la 25esima giornata del campionato di Serie A e, per permettere ad Ibra di partecipare senza problemi, tutte le partite potrebbero essere anticipate alle 19.