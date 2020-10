Serie A, con un minimo di 10 calciatori positivi al Covid-19 si può richiedere il rinvio

Dopo la decisione del rinvio di Genoa-Torino a causa dei 15 positivi al Covid-19 della squadra ligure, il consiglio di Lega Serie A ha chiarito alcuni punti per il futuro del campionato. Nel consiglio sarebbe arrivata una decisione importante che riguarda il rinvio delle gare. Nel caso in cui una squadra si trova a registrare un minimo di 10 giocatori positivi al virus, può chiedere il rinvio della partita, per una solo volta in tutto il torneo. Qualora dovesse ripetersi tale situazione, tale da non poter schierare un minimo di 12 calciatori più un portiere, si assegnerà la sconfitta 0-3 a tavolino. Le stesse norme saranno applicate in Coppa Italia, ma non nelle semifinale e finali, non avendo la possibilità di recupero non avendo date disponibili.