E’ stata convocata con urgenza, per mercoledì 13 maggio (alle 10.00 e alle 12.00) in videoconferenza, l’Assemblea della Lega calcio di Serie A. Fra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre alle comunicazioni del presidente e dell’ad, i club si aggiorneranno in merito alla ripresa dell’attività sportiva e al rapporto con i licenziatari per i diritti audiovisivi del torneo per il triennio 2018-2021.