Serie A, crollano gli ascolti: persi 2,5 milioni di spettatori a giornata

La Serie A ha perso 2,5 milioni di spettatori in media a giornata, sia per l’elevato numero di partite ravvicinate, sia per l’assenza di pubblico che ha reso l’offerta televisiva meno spettacolare, ma soprattutto per il ritmo delle partite, molte delle quali sono caratterizzate da un ritmo lento che rende i match noiosi.

Come riporta il Messaggero, la media di telespettatori nel periodo prima della chiusura a causa della pandemia, era di 6,5 milioni. Tra la 27esima e la 30esima giornata la media è drasticamente calata a 4 milioni.

L’ultima è stata la giornata con meno ascolti delle 4 giocate dopo la ripresa. La prima aveva attirato 4,2 milioni di telespettatori, 600mila in meno rispetto alle gare d’andata. Già la seconda e la terza hanno fatto registrare una netta riduzione, circa un milione in meno di spettatori.

Le partite che attirano meno sono quelle giocate alle 19.30, in media gli spettatori sono 344mila. Men della metà di quelli che seguono i match pomeridiani (17.15) e serali (21.45), rispettivamente in media 720mila e 786 mila.

