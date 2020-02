Dalla prossima stagione la Serie A introdurrà il font unico per tutte le squadre: non saranno più gli sponsor tecnici a disegnare e fornire nomi e numeri di maglia, ma ci sarà un disegno unico che sarà utilizzato da tutti i club. Il font unico è già vigente in Premier League, Ligue 1, nella Liga portoghese e anche nei campionati della EFL in Inghilterra (Championship, League One e League Two).