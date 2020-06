Serie A, dal consiglio federale: Playoff in caso di nuovo stop

Dal consiglio federale in corso in questi minuti tra FIGC, Lega Serie A e le altre componenti del mondo del calcio, emergono importanti novità. Infatti sembra essere stata approvata l’opzione proposta dalla federazione, che ha stabilito che a scandire e assegnare le posizioni in classifica in caso di nuovo stop saranno Playoff e Playout se l’interruzione avverrà entro la data del 10 luglio. Dopo tale data invece in caso di stop si ricorrerà all‘algoritmo per assegnare posizioni europee e retrocessioni. Bocciata dunque la proposta della Lega che prevedeva il blocco delle retrocessioni e dell’assegnazione del titolo in caso di stop.