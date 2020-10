Serie A, Dal Pino: “Continuare con il calcio per chi sta a casa”

Notizie Udinese

UDINE – Durante l’evento Sportlab è intervenuto anche il presidente della Serie A Paolo Dal Pino. Il numero uno del campionato italiano ha sottolineato ancora una volta l’importanza, in un momento così delicato, di continuare col il calcio:

“Il calcio è dentro un tunnel complicato, ma l’entusiasmo di chi ci lavora sta dando una mano ad andare avanti. In questo momento le polemiche non mancano e in molti hanno posizioni diverse, guardiamo in Europa ad esempio: nessuno ha intenzione di fermarsi. Il calcio deve andare avanti per chi sta a casa. Lo sport aiuta ad alleviare certe situazioni. Il calcio è un linguaggio in grado di aprire molte porte, quello italiano potrebbe offrirsi all’estero. Il calcio è un’industria e io mi auguro che riesca ad esserne una di successo. Nei prossimi mesi dovremo assimilare dei concetti che abbiamo elaborato di recente”.