Serie A, Dal Pino: “Ipotesi slittamento Serie A concreto. Tifosi allo stadio? Stiamo lavorando per questo”

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino ha parlato della ripartenza del campionato 2020/2021 e del ritorno allo stadio del pubblico. Queste le sue parole al termine dell’assemblea di ieri: “Esiste l’ipotesi di uno slittamento, non so di quanto ma è un tema ancora aperto. Ne parleremo settimana prossima e definiremo insieme una data. Teoricamente si dovrebbe ripartire il 12 settembre, ma stiamo cercando di capire come recuperare tempo più avanti, perché così il calendario sarebbe davvero ristretto. Dobbiamo ancora decidere, ma speriamo di guadagnare un po’ di tempo per dare modo alle squadre di riposare di più prima dell’inizio del nuovo campionato“.