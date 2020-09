Serie A, De Laurentiis positivo al Covid-19

Attraverso una nota ufficiale, il Napoli conferma la positività del presidente Aurelio De Laurentiis al Covid-19: “La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri”. La Repubblica aveva anticipato la positività di un presidente di club, ora è noto anche il nome: è lui il presidente infettato dal virus che ieri ha partecipato all’assemblea di Lega. De Laurentiis non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata e avrebbe giustificato il suo malessere con una indigestione dovuta alle ostriche. Il numero uno azzurro, infatti, avrebbe avuto da giorni dei sintomi e avrebbe partecipato alla riunione in attesa dell’esito del tampone. Ora isolamento e test per tutti.