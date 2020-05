Serie A, domani approfondimenti sul protocollo FIGC

La Serie A e tutto il calcio italiano, dopo uno stop di due mesi si stanno incamminando lentamente verso la normalità La ripresa degli allenamenti individuali per il calciatori dei club del massimo campionato, è un timido segnale verso la ripartenza. Per dare di nuovo il via al campionato invece, serviranno ulteriori approfondimenti e nuove regole. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, nella giornata di domani la FIGC e il Comitato Tecnico Scientifico si riuniranno in conference call, per analizzare e d approfondire nuovamente il protocollo di sicurezza stilato dalla federazione. Qualora il protocollo venisse approvato dal Cts, si andrebbe verso un nuovo Dpcm per regolamentare tale protocollo che diventerà obbligatorio per le società. Bisognerà capire se le squadre potranno gestire gli isolamenti all’interno dei centri sportivi con i relativi test e tamponi per gli atleti. Ma soprattutto quali sono le linee guida nella circostanza di un caso positivo all’interno di un club. Novità importanti sono attese dall’assemblea di domani.