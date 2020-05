Serie A, ecco i possibili nuovi orari per le gare

Il campionato di Serie A si avvia a grandi passi verso la ripresa. Giovedì 28 maggio si saprà la data ufficiale per la ripartenza delle gare. A questo proposito secondo quanto riportato da Repubblica.it, sarebbero tre le slot di orari adibiti alla ripresa. Per fronteggiare l’imminente arrivo dell’estate e per favorire le Tv gli orari potranno essere: 16:30, 18:45 e 21:00. La data di ripresa come detto sarà nota giovedì prossimo, ma si può immaginare che sarà o il 13 o il 20 giugno, con ultima giornata entro il 2 agosto, ma si potrebbe anche sforare al 20 qualora ce ne fosse la necessità. L’idea sarebbe quella di ripartire con la 27′ giornata con le seguenti sfide: Verona-Napoli, Bologna-Juventus, Spal-Cagliari, Genoa-Parma, Torino-Udinese, Lecce-Milan, Fiorentina-Brescia, Atalanta-Lazio, Inter- Sassuolo, Roma-Sampdoria, Atalanta-Lazio. Il campionato sarà portato a termine in 8 domeniche, 1 sabato e 3 turni infrasettimanali.