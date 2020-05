Serie A, ecco il possibile calendario in attesa dell’assemblea di oggi tra Lega e FIGC

La Serie A riprenderà il via, ieri sera è arrivata la notizia tanto attesa. Il 13 giugno il calcio tornarà a riempire la vita di tutti gli appassionati. Lo farà con le semifinali di Coppa Italia, mentre il 17 andrà in scena la finale. Poi via al campionato il 20 giugno, ma bisognerà stabilire nell’assemblea di oggi tra Lega e FIGC se riprendere dai recuperi della 25′ giornata, oppure dalla 27′. Intanto questo potrebbe essere il probabile nuovo calendario del massimo campionato italiano. Il tutto però andrà confermato quest’oggi nel summit tra le parti.

13-14 giugno: semifinali ritorno Coppa Italia Napoli-Inter e Juventus-Milan

17 giugno: finale Coppa Italia

20-21 giugno: recuperi 25′ giornata Serie A (Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari, Torino-Parma e Atalanta-Sassuolo)

24 giugno: 27′ giornata Serie A

27-28 giugno: 28′ giornata Serie A

1 luglio: 29′ giornata Serie A

4-5 luglio: 30′ giornata Serie A

8 luglio: 31′ giornata Serie A

11-12 luglio: 32′ giornata Serie A

15 luglio: 33′ giornata Serie A

18-19 luglio: 34′ giornata Serie A

22 luglio: 35′ giornata Serie A

25-26 luglio: 36′ giornata Serie A

29 luglio: 37′ giornata Serie A

1-2 agosto: 38′ giornata Serie A