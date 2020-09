Serie A, ecco la programmazione televisiva delle prime 4 giornate

Il 19 settembre prenderà il via la nuova stagione di Serie A. Tre gare verranno rinviate di tre giorni per via degli impegni prolungati nella scorsa stagione di Inter, Atalanta e Spezia. L’Udinese infatti giocherà la prima gara mercoledì 23 settembre in casa contro lo Spezia. Questa la programmazione televisiva per le prime 4 giornate:

1° Giornata

19/09/2020 Sabato 18.00

Fiorentina-Torino Sky

19/09/2020 Sabato 20.45

Hellas Verona-Roma DAZN

20/09/2020 Domenica 12.30

Parma-Napoli DAZN

20/09/2020 Domenica 15.00

Genoa-Crotone DAZN

20/09/2020 Domenica 18.00

Sassuolo-Cagliari Sky

20/09/2020 Domenica 20.45

Juventus-Sampdoria Sky

21/09/2020 Lunedì 20.45

Milan-Bologna Sky

30/09/2020 Mercoledì (orario ancora da definire)

Benevento-Inter Sky

30/09/2020 Mercoledì (orario ancora da definire)

Lazio-Atalanta Sky

30/09/2020 Mercoledì (orario ancora da definire)

Udinese-Spezia Sky

2° Giornata

26/09/2020 Sabato 15.00

Torino-Atalanta Sky

26/09/2020 Sabato 18.00

Cagliari-Lazio Sky

26/09/2020 Sabato 18.00

Sampdoria-Benevento Sky

26/09/2020 Sabato 20.45

Inter-Fiorentina DAZN

27/09/2020 Domenica 12.30

Spezia-Sassuolo DAZN

27/09/2020 Domenica 15.00

Hellas Verona-Udinese DAZN

27/09/2020 Domenica 15.00

Napoli-Genoa Sky

27/09/2020 Domenica 18.00

Crotone-Milan Sky

27/09/2020 Domenica 20.45

Roma-Juventus Sky

28/09/2020 Lunedì 20.45

Bologna-Parma Sky

3° Giornata

02/10/2020 Venerdì 20.45

Fiorentina-Sampdoria Sky

03/10/2020 Sabato 15.00

Sassuolo-Crotone Sky

03/10/2020 Sabato 18.00

Genoa-Torino Sky

03/10/2020 Sabato 20.45

Udinese-Roma DAZN

04/10/2020 Domenica 12.30

Atalanta-Cagliari DAZN

04/10/2020 Domenica 15.00

Benevento-Bologna Sky

04/10/2020 Domenica 15.00

Lazio-Inter DAZN

04/10/2020 Domenica 15.00

Parma-Hellas Verona Sky

04/10/2020 Domenica 18.00

Milan-Spezia Sky

04/10/2020 Domenica 20.45

Juventus-Napoli Sky

4° Giornata

17/10/2020 Sabato 15.00

Napoli-Atalanta Sky

17/10/2020 Sabato 18.00

Inter-Milan Sky

17/10/2020 Sabato 18.00

Sampdoria-Lazio Sky

17/10/2020 Sabato 20.45

Crotone-Juventus DAZN

18/10/2020 Domenica 12.30

Bologna-Sassuolo DAZN

18/10/2020 Domenica 15.00

Spezia-Fiorentina DAZN

18/10/2020 Domenica 15.00

Torino-Cagliari Sky

18/10/2020 Domenica 18.00

Udinese-Parma Sky

18/10/2020 Domenica 20.45

Roma-Benevento Sky

19/10/2020 Lunedì 20.45

Hellas Verona-Genoa Sky