Serie A, ecco la situazione per la ripresa degli allenamenti

La Serie A prova a tornare gradualmente alla normalità. Da domani infatti alcuni club potranno riprendere le attività sportive all’interno dei centri sportivi, ovviamente con le dovute norme di distanziamento sociale. La nota del Viminale di questa mattina ha dato il via alla programmazione delle squadre italiane. Sarà il Sassuolo il primo club a calcare il campo, i neroverdi infatti riprenderanno già da domani mattina. Nei giorni seguiranno anche: Bologna, Parma, SPAL, Cagliari e Genoa. L’Inter ripartirà martedì 5 maggio alla Pinetina. Lazio e Roma invece lo faranno mercoledì 6 maggio, mentre giovedì 7 toccherà al Napoli. Nello stesso giorno scenderà in campo anche il Milan. Al momento le squadre che non hanno programmato la ripresa, anzi in alcuni casi hanno anche prorogato la sospensione delle attività, come nel caso dell’Udinese. In attesa ancore: Atalanta, Juventus, Sampdoria, Brescia, Lecce, Torino ,Fiorentina ed Hellas Verona. Nell’arco delle prossime ore si attendono novità sui club che sono ancora alla finestra.