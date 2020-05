Ora tocca al governo, la decisione se fermare o far ripartire il calcio italiano spetta al presidente del consiglio in accordo con il ministro dello sport Spadafora e quello della salute Speranza e il Cts. La Serie A in attesa che il protocollo FICG sulla ripresa venga revisionato e approvato prova a pianificare un’eventuale ripresa del campionato. La Lega avrebbe infatti individuato la data di sabato 13 giugno, come la favorita per riaccendere il motore della Serie A.