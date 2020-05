Serie A, già inviato il protocollo al Ministro Spadafora

La FIGC, avrebbe già inviato il protocollo aggiornato per la ripresa del campionato di Serie A. Sarebbe dovuto arrivare domani sul tavolo del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, secondo quanto riporta Sky Sport, la federazione ha anticipato i tempi. In questo modo il Ministro Spadafora e il Cts avranno a disposizione un giorno in più per valutare attentamente tutte le linee guida proposte dalla Lega e della federazione, in attesa del confronto decisivo di giovedì 28 maggio.