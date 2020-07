E’ stata approvata dall’assemblea della Lega Serie A la grafica virtuale per animare gli spalti vuoti degli stadi e ha già debuttato in Torino-Lazio. Gli spalti si tingeranno con i colori e i loghi delle squadre protagoniste e con il logo della Lega. L’animazione sarà visibile sugli schermi in tre momenti della partita: quando i giocatori si allineano all’ingresso in campo, all’inizio del primo tempo e all’inizio del secondo.