Serie A, Gravina: “Play-off? Ipotesi non accantonata”

“Quello che ci preoccupa, e lo abbiamo rappresentato al ministro Spadafora trovando accoglienza e considerazione, è il tema della quarantena obbligatoria per tutta la squadra in caso di un nuovo positivo. È un problema e lo stiamo affrontando con determinazione, prudenza ma attenzione per evitare che un rapporto stressato possa generare tensione e bloccare la partenza del campionato. Un altro tema sul tavolo è la responsabilità dei medici, ma credo che l’Inail abbia già chiarito con una circolare che c’è responsabilità solo in caso di dolo o colpa grave”. Queste le parole del Presidente della Figc, Gabriele Gravina, attraverso i microfoni di Rai 2.

“L’ipotesi dei play-off per terminare i campionati? Non è accantonata, dobbiamo essere pronti a qualsiasi evento. Al momento, attraverso la programmazione che la Lega Serie A ha fatto con la possibile ripartenza il 13 giugno, esiste la possibilità di chiudere il campionato con un calendario abbastanza denso di appuntamenti. Dobbiamo essere pronti a qualunque tipo di evento, quindi metteremo sul piatto della bilancia anche la possibilità che ci possa essere il ricorso a una modalità diversa per definire la chiusura del campionato 2019/2020”.