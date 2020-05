Serie A, i club sono uniti sul non ricorrere a Play Off e Play Out

Almeno su un fronte i club di Serie A sono tutti d’accordo, ovvero sulla volontà di non ricorre ai Play Off e Play Out. La soluzione proposta dalla FIGC nel caso in cui non dovesse essere possibile procedere in maniera regolare nell’eventualità che dovessero presentarsi casi di positività. Secondo La Gazzetta dello Sport i motivi della linea dei club a portare avanti la stagione senza ricorre a soluzioni diverse da quelle classiche sono principalmente 3. Il primo è di carattere economico e legato al pagamento delle licenze dei diritti Tv (Sky, DAZN e Img) nel caso di Play Off e Out potrebbero richiedere una riduzione del pagamento. Il secondo motivo è relativo agli investimenti effettuati nel mercato di riparazione, che con un numero ridotto di gare risulterebbero vani. Il terzo è legato al calendario e quindi alla disparità che si verrebbe a creare tra una squadra ed un’altra con alcuni club che dovranno affrontare le squadre più forti e altri che invece le hanno già affrontate. Insomma l’idea di ricorrere a Play Off e Out non convince affatto i club.