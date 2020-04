Secondo l’ultimo DPCM, il campionato di Serie A potrebbe riprendere tra un mese e mezzo circa ma con una certezza: le partite si giocheranno a porte chiuse almeno fino a Natale. E’ questa l’indiscrezione lanciata da SportMediaset, secondo cui la Lega avrebbe deciso di far disputare fino al termine del 2020 le partite senza pubblico. Niente calcio invece nelle zone rosse: i match previsti in tali aree potranno essere disputati, sempre a porte chiuse, in altri campi.