Serie A, il Benevento sogna Quagliarella

Il club di Vigorito pensa ad un nuovo rinforzo per mister Filippo Inzaghi, il grande nome è quello di Fabio Quagliarella, punta della Sampdoria. L’attaccante campano, in caso di un eventuale e sorprendente passaggio al Benevento, tornerebbe nella sua regione dopo 10 anni, visto che la sua ultima esperienza in Campania risale all’annata 2009-10 con la maglia del Napoli. Come riportato dall’edizione campana del Corriere della Sera, il Benevento ha deciso di fare un tentativo per far riassaporare la terra nativa a Quagliarella, ma sarà difficile che il club ligure si privi per ora del suo gioiellino.

FONTE Itasportpress