Serie A, il calcio notturno non piace: le proteste dei tifosi

Il calcio notturno della Serie A non piace ai tifosi e appassionati. Troppe partite in notturne con triplice fischio nelle ore più tarde della notte.

La scelta della Lega Calcio è stata quella di venire incontro alle esigenze dei giocatori, rese note dall’Assocacliatori che faceva notare come il caldo estivo sarebbe stato troppo provante nel pomeriggio. Ma questa decisione sta trovando sempre meno approvazione da parte di chi, le partite, vorrebbe e dovrebbe seguirle. Infatti, l’Unione Nazionale dei Consumatori ha fatto sapere che stanno arrivando decine di segnalazioni in merito agli orari non troppo apprezzati. Gli abbonati protestano e tramite le associazioni di categoria si rivolgeranno alle autorità competenti per chiedere di anticipare le partite della sera.

FONTE Itasportpress