Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha confermato Davide Nicola per la prossima stagione. “Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti, – ha commentato il ds a Sky Sport 24 – non ci saranno problemi per ripartire con lui anche il prossimo anno. La stabilità tecnica è uno dei vantaggi maggiori che un club possa avere”.