Serie A, il Parlamento è deciso verso il sì alla ripartenza

Il campionato di Serie A si appresta a ripartire, il governo e il Parlamento sono propensi ad esprimere parere positivo a far ripartire un movimento che in Italia rappresenta la terza forza economica del paese. Il calcio secondo, Conte, maggioranza e opposizione non può ripartire quando sarà assicurato il rischio zero. Il calcio in Italia rappresenta moltissimi posti di lavoro e enormi introiti al fisco, e questo racchiude la volontà del governo verso il riavvio. Parere diverso quello degli scienziati e del Cts, che sono contrari alla ripartenza catalogando il calcio come uno sport di enorme rischio di contagio.