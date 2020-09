Serie A, il progetto di Gravina: “Campionato in tre fasi, con final eight per lo scudetto”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato al Corriere dello Sport in merito alla revisione del format della Serie A: “Sto lavorando a un campionato in tre fasi, con final eight per lo scudetto. Si teme che i playoff penalizzino chi è abituato a vincere. E invece non è così, se costruisci un campionato che affascina ogni giorno. Rischiamo di perdere pubblico in quello attuale, perché in alcune fasi non è più decisivo vincere o perdere. E a quel punto non ha senso”.