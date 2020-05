Serie A, incognita sulla data di ripresa. Potrebbe slittare al 20 giugno

Domani inizierà la settimana decisiva per la ripartenza del calcio italiano. Il protocollo della Lega arriverà in FIGC e verrà girato al Ministro dello Sport Spadafora. Giovedì 28 maggio avverrà l’incontro decisivo tra le parti e verrà ufficializzata la data di ripresa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la data individuata dalla Lega è quella del 13 giugno, in realtà la ripresa potrebbe slittare al 20 perché il nuovo Dpcm prevede lo stop degli eventi sportivi fino al 14 giugno. Tra quattro giorni arriveranno sviluppi decisivi verso la formalizzazione della ripartenza della Serie A.